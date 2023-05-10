Е-черга та зростання кількості ВЛК: в Україні прискорять проходження медкомісії у військкоматах

Зміни передбачають налагодження взаємодії між ТЦК СП та цивільними закладами охорони здоров'я, зокрема доступ лікарів Міноборони до електронних медкарт.

В Україні планують удосконалити процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП). Про це повідомляє Міністерство оборони.

У відомстві зазначають, що зміна процесу проходження ВЛК передбачає:

збільшення кількості ВЛК за рахунок їхнього додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я;

окреме фінансування оплати послуг медпрацівників, яких залучають до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

запровадження електронної черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та установами охорони здоров'я;

залучення закладів охорони здоров'я із системи Міноборони для роботи з ЄСОЗ (електронна система охорони здоров'я) — заклади охорони здоров'я із системи Міноборони отримають доступ до анамнезу військовозобов'язаного, зокрема в електронній медичній картці;

впровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний та зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовозобов'язаним отримати допомогу.

Вищезазначені зміни відбуватимуться поступово, оскільки потребують коригування низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестування ресурсів.

Над удосконаленням проходження медкомісії у військкоматах працює робоча група, що включає підрозділи ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Міністерства у справах ветеранів, Мінцифри та ГО "Принцип".

Нагадаємо, 10 травня помічник начальника правової роботи Одеського обласного ТЦК СП Іван Жук пояснив 7 каналу, що за новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця.

Напередодні, 9 травня, Микита Муренко, керівний партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" розповів, чому не можна оскаржити повістку до військкомату. За його словами, обов'язок військовозобов'язаного прибути на виклик до ТЦК СП встановлено не повісткою, а Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу".