Президент Чехії анонсував постачання Україні двох ЗРК "Куб" з відносно великою кількістю ракет, – ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні потрібно більше постачати техніки та боєприпасів для оборони у війні з Росією.

Чехія надішле Україні два зенітно-ракетні комплекси 2K12M "Куб" з відносно великою кількістю ракет. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує 10 травня České noviny.

Він зазначив, наразі триває обговорення питання стосовно постачання цієї техніки. Україна може одразу використати ці зразки, оскільки має навчені для такого типу бойових одиниць професійні екіпажі.

"Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви відбудеться на землі", — сказав президент Чехії.

Павел додав, що наша держава із Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та велику кількість боєприпасів. Також вирішальним чинником для України він вважає забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та снарядами. Зі слів Павела, Чехія також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів, а й зі складів третіх країн.

Характеристики ЗРК "Куб"

Зенітно-ракетні комплекси 2K12M "Куб" розробляли у період з 1958 по 1965 рік. Бойова маса становить 32,4 тону. Комплекс має здатність випускати три ракети по повітряних цілях, швидкість якої становить 600 м/c. Максимальна швидкість бронетехніки – 65 км/год. Максимальна потужність двигуна – 522 к.с. Радянську систему називали "три пальці смерті" через її здатність ефективно боротися з літаками або гелікоптерами. На озброєнні чеської армії цей комплекс мають намір замінити ракетними комплексами SPYDER виробництва Ізраїлю.

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України 5 травня показав ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні. У відомстві показати фотографії роботи екіпажів відповідно техніки. У дописі не повідомили, які саме підрозділи отримали відповідні системи німецького виробництва. Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіусу IRIS-T SLM виготовлений у Німеччині. Ця техніка має здатність знищувати практично всі цілі на відстані до 40 км.