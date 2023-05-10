"Ворогу не сховатися": загін ударних БпАК "ВІЙ" підтвердив атаку на полігон під Воронежем

За інформацією відомства, таким чином вони хотіли "привітати" російських окупантів з 9 травня. В результаті загинуло щонайменше 14 солдатів супротивника.

Українським операторам безпілотників вдалося привітати з Днем перемоги окупантів на території Російської Федерації. Про це повідомляє 6-й зведений загін ударних БпАК "ВІЙ" у соціальній мережі Facebook 10 травня.

За наявною інформацією, українським військовим за допомогою всього двох дронів вдалося завдати удару по військовому полігону "Погоново" у Воронезькій області.

"Поранено не менше 14 солдатів противника. Дані щодо знищеної техніки та руйнування інфраструктури уточнюються", — йдеться в повідомленні.

У загоні також зазначили, що влада Російської Федерації намагається приховати свій черговий провал, а також відсутність ефективної роботи російської системи ППО.

"Однак факти говорять про інше. Ворогу не сховатися від ВІЯ!", — йдеться у повідомленні.

Офіційні представники української влади не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

"Українські" безпілотники атакували полігон у Воронезькій області: що відомо

Вранці середи, 10 травня, російські Telegram-ресурси почали поширювати інформацію про те, що два невідомі безпілотники здійснили атаку на військовий полігон під Воронежем. За їхньою інформацією, дрони були начинені вибухівкою і вибухнули під час падіння.

"Атака сталася 10 травня близько 4 ранку. Два безпілотники атакували полігон в/ч 11097. Поранено понад 10 військових, на місце відправляли 10 бригад швидкої допомоги", – говориться у повідомленні.

Цей інцидент підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. У своєму Telegram-каналі він заявив, що в результаті заходів впливу один із БПЛА відхилився від курсу і впав, а другий був знищений вогнем.

"Реалізується комплекс додаткових заходів, спрямованих на безпеку. Ситуацію тримаю на особистому контролі", — пише Олександр Гусєв.

У Кремлі атаку на військовий полігон залишили без коментарів.

Нагадаємо, 10 травня росіяни заявили про атаки БПЛА на Курську та Бєлгородську області. Уламки збитого дрона впали під Курськом і пошкодили фасад будинку разом із газовою трубою. А в Бєлгородській області один із безпілотників врізався у ЛЕП.