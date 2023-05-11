Найбільше оновлення з часів холодної війни: НАТО протидіятиме РФ по-новому, — ЗМІ

Новий документ, як діляться джерела, містить понад чотири тисячі сторінок реформ, у яких прораховано всі ризики та провокації, на які може піти Кремль.

НАТО завершує найбільше оновлення стратегії протидії РФ із часів холодної війни. Про це 11 травня повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на джерела в Альянсі.

За інформацією видання, Північноатлантичний альянс практично завершив реформу, яка є стратегією протистояння російській агресії на фоні війни в Україні.

Нова архітектура стала "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни", як зазначають джерела, які брали участь у її створенні. Вона містить понад 4 тисячі сторінок, у яких виклали всі реформи низки військових процедур.

В них більше не передбачаються великі військові угруповання — переважатимуть менші батальйони. Насамперед документ аналізує та оновлює загрози, які може представляти Кремль щодо Альянсу.

Новий план, найімовірніше, буде схвалено на саміті у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

"Регіональні плани (так називається стратегія) потребують удосконалення моделі збройних сил НАТО для створення більш боєздатних військ у всьому Альянсі", — заявив голова комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

На зустрічі, яка відбулася 10 травня, країни спільно з генсеком Єнсом Столтенбергом вивчили нову стратегію.

Окремим пунктом є ті випадки, коли Альянс відповідатиме на провокації з боку Російської Федерації. План містить відразу кілька сценаріїв, як кажуть у матеріалі.

При цьому, нова концепція трохи стурбувала союзників НАТО, які межують із РФ, оскільки в першу чергу у разі ескалації удар буде спрямовано по них. Вони закликали опрацювати окремі елементи, а також посилити свою присутність на цій ділянці.

Нагадаємо, 10 травня в НАТО закликали не недооцінювати можливості РФ перед контрнаступом ЗСУ. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що українські захисники вже показали свої здібності, проте останнім часом окупанти займалися створенням значних оборонних рубежів.