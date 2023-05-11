Чекають завтра чи післязавтра: Донецьк уже готується до евакуації, — український військовий (відео)

За словами бійця 109-ї бригади ТРО Миколи Стрепоченка, окупаційна адміністрація Донецька вже розпочала вивезення місцевих мешканців із міста.

Російські окупанти в очікуванні українського наступу вже готуються евакуювати Донецьк. Про це 10 травня сержант 109 бригади Територіальної оборони Микола Стрепоченко розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Мені відомо, що з Донецька вже є евакуації. Я це навіть знаю. Ми з місцевими розмовляли, а є рідня, яка у Донецьку мешкає. Минулого тижня ми говорили, що вже Донецьк готується до евакуації... Я зараз не пам'ятаю, племінниця чи сестра живе (того, з ким ми говорили). І вони збираються їхати. Місцева влада евакуює", — розповів Стрепоченко.

Він додав, що не може назвати установу, яка цим займається, але підтвердив, що родичі його знайомих збираються евакуюватись із Донецька.

На запитання журналіста, чи бояться росіяни ЗСУ, військовий відповів, що те, що медіа "розкручують" український наступ, це дуже правильно.

"Морально на них дуже тисне. Вони чекають: ось-ось, завтра чи післязавтра. Чекати завжди боляче і погано, тож все правильно", — сказав він.

Щодо стану бойового духу на передовій, Стрепоченко розповів, що він завжди на високому рівні.

"Зараз усі чекають. Чекають на наступ, чекають, коли підемо ми звільняти від кацапської нечисті", — сказав він.

Нагадаємо, 10 травня в "Енергоатомі" заявили, що в окупованому Енергодарі Запорізької області російські окупанти запланували вивезти до РФ близько 3000 працівників ЗАЕС, які уклали угоди з "Росатомом". Йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" або іншим підприємством "Росатомом".

8 травня голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької ОВА російські військові, застосовуючи залякування, масово вивозять до Росії мирне населення, а також місцевих колаборантів із сім'ями.

Цього ж дня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після оголошення евакуації на окупованій частині Запорізької області російські окупанти розпочали підготовку до "жесту доброї волі". Колаборанти терміново спалюють документи, шукають інше житло з іншими сусідами, готують українську символіку.