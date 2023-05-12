Російським танкам не сховатись: ракети Storm Shadow вже в Україні, — ЗМІ (відео)

У ракет Storm Shadow — подвійна боєголовка: перша пробиває пролом у цілі, в яку потім проникає друга і розриває її. Є ціла низка секретних механізмів, які дозволяють обходити радари.

Великобританія анонсувала, что Україна отримає далекобійні ракети Storm Shadow, проте деякі з них уже вже можуть бути у розпорядженні ЗСУ. Про це повідомляє Sky News.

Військовий аналітик Шон Белл розповів, що Україна може отримати значну кількість таких озброєнь вартістю 2 млн фунтів стерлінгів за штуку (2,29 млн євро). Про це говорив і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. За його словами, потреби України в далекобійних ракетах будуть повністю закриті. Але скільки ракет Storm Shadow зрештою отримає Україна, він не все ж таки не уточнив.

Шон Белл зазначив, що Великобританія загалом випустила 1000 таких ракет і використала 98. Це ракети 25-річної давності, і Великобританія має намір оновити свій арсенал.

"Але оновлювати всі наявні 902 ракети не будуть, тому є достатня кількість для списання або використання", — пояснив аналітик.

Він також додав, що США не хотіли першими постачати такі озброєння, щоб це не було за російським наративом про те, що РФ воює з Америкою.

Белл нагадав, що Великобританія йде в авангарді щодо поставок озброєнь Києву.

"Великобританія була першою країною, яка поставила Києву протитанкову зброю, першою, яка поставила танки, якщо ви пам'ятаєте, Challenger 2, першою, яка почала готувати українських пілотів <…> І зараз Палата громад додала вишеньку на торт", — пояснив британський аналітик.

Ракети Storm Shadow Фото: Sky News

Ракети Storm Shadow

Ракети Storm Shadow — це той різновид озброєнь, який проектувався для ураження немобільних цілей, дуже складних і добре захищених. Це спільна технологія Великобританії та Франції 90-х років.

Подвійна боєголовка Storm Shadow

"Це величезна зброя, вагою з невеличкий автомобіль", — пояснив експерт.

дальність Storm Shadow — 300 км;

вага — 1,3 тонни.

У ракет Storm Shadow — подвійна боєголовка: перша пробиває пролом у цілі, в яку потім проникає друга і розриває її.

Storm Shadow здатні пробити 2-3 метри бетону;

Літять на низькій висоті;

Не потрапляють на радари та інше;

"У них реалізована ціла низка механізмів, що належать до сфери радіоелектронної боротьби, а це секретний рівень, який обговорювати не будемо", — зазначив Шон Белл.

За його словами, для закупівлі доступні тисячі таких ракет. Ці ракетні системи вже застосовувалися в багатьох гарячих точках світу, найсвіжіший приклад — торік у Сирії.

З недоліків, вони відносно дорогі — 2 млн фунтів стерлінгів (2,29 млн євро). За словами експерта, це дуже важкі ракети, розмістити їх на літаку, що пілотується, досить складно.

"Пов'язати літак із бомбою на цифровому рівні — дуже складно, враховуючи те, що у Збройних сил України — літаки радянського зразка. Зазвичай це займає місяці, якщо не роки. Але у терміновому порядку на всі ці операції пішли б тижні", — пояснив він.

Проте, за словами Шона Белла, ці ракети вже в Україні.

Storm Shadow здатні пробити 2-3 метри бетону

"Паралельно працювала дипломатія, щоб західним союзникам було комфортно постачати зброю дальністю 300 км. Але ця зброя вже там. І ключовий меседж: будь-який російський солдат, будь-який російський танк, що знаходиться на території України, — у зоні досяжності цих ракет", — пояснив. він.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков оцінив поставки Україні ракет Storm Shadow.

Також повідомлялося, що Греція підписала контракт на модернізацію ракет Storm Shadow.