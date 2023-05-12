Вибухівку сховали у сміттєвому баку: в Мелітополі прогримів потужний вибух, — мер Федоров

Вибухова хвиля вибила стекла в сусідньому будинку та пошкодила машини. За даними росЗМІ, вибухівку заклали на вулиці Шмідта.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав сильний вибух. Про це в п'ятницю, 12 травня, повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", — написав міський голова.

Як повідомляє місцеве ЗМІ "РІА Мелітополь", вибух чітко чули мешканці центральної частини міста, району Піщане та району парку.

За даними російських ЗМІ, у Мелітополі нібито вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП). Вибухівку сховали в сміттєвому баку на вулиці Шмідта.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено автомобілі, що стояли поряд. Крім того, вибуховою хвилею вибило шибки в найближчому будинку.

Замах на "голову суду Запорізької області"

Зазначимо, що днем раніше, 11 травня, російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив, що в Мелітополі стався замах на т.зв. "голову суду Запорізької області".

"Унаслідок замаху суддя не постраждав, проте постраждали дві особи охорони, вони перебувають у медустанові, їм надається вся необхідна допомога", — написав колаборант у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 8 травня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що після оголошення евакуації на окупованій частині Запорізької області російські окупанти розпочали підготовку до "жесту доброї волі". Спалюють документи, шукають інше житло з іншими сусідами, готують українську символіку. Водночас ЗС РФ перевіряють машини евакуйованих — шукають перевдягнених у цивільне військових, які під шум евакуації намагаються втекти.

А 7 травня Іван Федоров повідомив, що напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних.