В Росії до ПВК "Вагнер" намагалися завербувати 87-річну пенсіонерку, — росЗМІ (фото)

Жінка, яка свого часу пережила німецьку окупацію в українському місті Рубіжне, отримала на 9 Травня "лист щастя" від найманців Євгена Пригожина.

У Томській області ПВК "Вагнер" надіслала листа пенсіонерці із запрошенням вступити в ряди найманців приватної компанії. Про це повідомляє російське видання Arbat.media.

Як розповіла донька жінки Тетяна Рєпіна на, її 87-річна матір свого часу пережила німецьку окупацію в українському місті Рубіжне, отримала на 9 Травня запечатаний безіменний конверт. Жінка подумала, що це вітання зі святом.

"Іноді й справді приходять привітання до свят, наприклад, від компанії-управителя. Розкрила мама конверт. Прочитала, заплакала гірко і спитала: "За що з нами так, дочко?!" — розповіла Тетяна.

У конверті виявилася пропозиція вступити до лав найманців ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що у Волгограді в Росії троє бійців ПВК "Вагнер", які повернулися до РФ після війни в Україні намагалися заволодіти чужим бізнесом. Вони увірвалися в будинок місцевого підприємця, били його і вимагали переписати на них його магазин. Нападників затримали і запроторили до слідчого ізолятору.

З початку 2023 року Міністерство оборони РФ розпочало вербування ув'язнених для участі в бойових діях проти України. Так, у квітні до ЗС РФ надійшли майже 10 тисяч зеків. До такого кроку оборонне відомство країни-агресора було змушене вдатися, щоб уникнути нової хвилі мобілізації.