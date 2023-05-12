СБУ затримала двох агентів РФ у Краматорську, які наводили ракетні удари (фото)

Підозрювані відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку, а відомості передавали через месенджер.

У Краматорську Донецької області взяли на місці злочину двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації українських військових. Зловмисниками виявились двоє мешканців міста. Про це 12 травня повідомила Служба безпеки України.

"Особливу увагу вони звертали на місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними завдання кураторів.

За даними слідства, один із них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу в Telegram і був "на зв'язку" з окупантом на східному фронті.

Як розповіли у спецслужбі, розвідінформація була потрібна росіянам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку із загарбниками через месенджер.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів одному із затриманих повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії його спільника – адміністратора проросійської інтернет-спільноти – кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

В цей час обидва чоловіки перебувають під вартою.

Нагадаємо, 11 травня СБУ повідомила, що на Полтавщині викрили ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. До організації поставок причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території Росії.

Цього ж дня спецслужба розповіла про затримання коригувальника, який допомагав противнику планувати обстріл. З його допомогою російська ракета була спрямована на один із багатоповерхових будинків Миколаєва.