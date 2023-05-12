Чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці та відвозити до військкоматів: відповідь юриста

За словами адвоката Ростислава Кравця, співробітники військкомату не мають права затримувати людей на вулиці та насильно відвозити для проходження військово-медичної комісії.

Що робити, якщо співробітники військкомату затримують чоловіка на вулиці та відвозять його до військкомату на проходження військово-медичної комісії. Фокус розбирався, чи є таке право у співробітників Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Чи мають право співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці

Співробітники ТЦК (військкоматів) не мають права затримувати людей на вулицях, садити в автобуси та утримувати у ТЦК. Про це 8 травня розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Законом не надано право співробітникам ТЦК та правоохоронцям вас затримувати та насильно доставляти до центру комплектації", — пояснив юрист.

Що робити, якщо працівники військкомату затримують вас на вулиці

За словами юриста, якщо співробітники ТЦК затримують чоловіка на вулиці, йому необхідно уточнити причини затримання, звернутися до поліції та попросити надати безоплатного адвоката. При цьому Кравець не радить сперечатися зі співробітниками військкомату і тим більше чинити їм опір.

"Вас не мають права затримувати, пхати в якийсь транспорт і везти до центру комплектації для проходження військово-медичної комісії. Це протиправні дії представників ТЦК. За це рано чи пізно вони відповідатимуть", — розповів Ростислав Кравець.

У разі незаконного затримання адвокат також радить відмовлятися від проходження військово-медичної комісії до прибуття безоплатного адвоката.

За словами Кравця, якщо чоловіка незаконно затримують чи утримують у стінах військкомату, необхідно викликати поліцію. Правоохоронці зобов'язані зафіксувати викрадення громадянина.

"Необхідно вимагати приїзду слідчо-оперативної групи для фіксації вашого викрадення та незаконного утримання вас у ТЦК або будь-якому іншому приміщенні. Нехай приймають заяву і далі розбираються, яким чином ви туди потрапили, на підставі чого вас затримали", – резюмував Кравченко.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що робити, якщо за наявності відстрочки від мобілізації співробітники військкомату вручають повістку. Юрист радить не сперечатися зі співробітниками ТЦК, отримати повістку, після чого звернутися до військкомату.