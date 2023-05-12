"Відправляємо на концерт Кобзона": у ЗСУ розповіли про прориви позицій ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Окупанти підтягнули резерви на Бахмутському напрямку, включаючи екзотичну техніку — системи ТОС-1А "Сонцепьок". За словами командира підрозділу Terra Миколи Волохова, ЗС РФ йдуть у ближній бій, щоб ЗСУ не використовували великі калібри.

Збройні сили Росії підтягують резерви під Бахмут у місця, які успішно прорвали українські військові. Маневри окупантів помітні як на долоні, сказав в ефірі телеканалу "Київ" 11 травня командир українського підрозділу Terra Микола (Абдула) Волохов.

"Багато російських солдатів — регулярні війська, контрактники, "вагнерівці" вже передислокувались на концерт Кобзона. Принаймні на тому напрямку, де ми наступали. У місцях прориву вони підтягнули резерви, ми їх бачимо", — розповів командир.

Волохов розповідає про російські резерви під Бахмутом з 1-ї хвилини

Українські військові, за словами Волохова, бачили, як росіяни підтягли зразки екзотичної техніки — системи ТОС-1А "Сонцепьок".

"Це одна з них нібито суперзброя, але їм дуже складно кудись потрапити", — додав він.

"Сонцепьок" руйнує будівлі та споруди об'ємним вибухом Фото: Комсомольська правда

Волохов вважає, що голова ПВК "Вагнер" навмисно перекладає відповідальність за провали в Бахмуті на керівництво ЗС РФ і тому постійно скаржиться на нестачу боєприпасів.

"Такі ж проблеми з боєприпасами є у нас. Вони були завжди, у всіх армій світу, які воювали. Боєприпаси їм підвозять з тилових позицій до РФ", — пояснив командир.

Армія Росії, як вказав військовий, використовує на Бахмутському напрямі весь арсенал озброєння.

"Авіація, артилерія. Бої все ж таки піхотні через специфіку рельєфу та ситуацію. Виліт авіатехніки дуже ризикований — ЗСУ точними боєприпасами їх знищують. Піхота намагається вступити в ближній бій, щоб ми не могли використовувати великі калібри", — пояснив командир підрозділу.

Спочатку тактика "піхотних хвиль працювала на ЗС РФ ціною великих втрат, але ЗСУ до неї пристосувалися — зупиняють ворога артилерією на підходах і запускають безпілотники, підсумував Волохов.

Нагадаємо, що українська армія днями біля Бахмута знищила російський танк дроном Mavic, який чітко скоригував вогонь артилерії.

Підрозділи 72-ої бригади ЗС РФ, за словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, втекли та залишили ділянку фронту завширшки 2 км та глибиною 500 метрів.

Пригожин 11 травня вирішив запросити до Бахмута главу Міноборони Росії Сергія Шойгу.