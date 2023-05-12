Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу

Документ передбачає створення координаційних органів для підготовки дій після звільнення окупованих територій.

У п'ятницю, 12 травня, Кабінет міністрів України підтримав постанову про першочергові кроки щодо стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд схвалив ухвалу "Про підготовку до дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей та їх реінтеграцію".

Згідно з документом, при Донецькій та Луганській ОВА створюються координаційні органи, які проводитимуть підготовку до дій після звільнення тимчасово захоплених територій.

Серед іншого, йдеться про складання плану дій, формування кадрового резерву та матеріально-технічних запасів.

Основними напрямами підготовки є:

безпека;

відновлення органів державної влади;

гуманітарне реагування;

відновлення інфраструктури;

медичне реагування та психологічна підтримка;

соціальний захист;

економіка;

інформаційна політика;

освіта.

"Відповідні плани затверджуватимуться за погодженням з Координаційним штабом з питань окупованих територій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у звіті аналітиків з американського інституту вивчення війни (ISW) від 11 травня зазначено, що українські військовослужбовці продовжують контрнаступні дії під Бахмутом. Так, Сили оборони України відтіснили окупантів із дільниці траси Т0504 Бахмут-Часів Яр на південному заході Бахмута.

Цього ж дня Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, обурився заявою ООН про бажання завершити війну Росії проти України відповідно до норм міжнародного права. Він зазначив, що Київ погодиться на завершення війни у разі повернення Росією всіх земель, включаючи окуповані у 2014 році.