Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу
Документ передбачає створення координаційних органів для підготовки дій після звільнення окупованих територій.
У п'ятницю, 12 травня, Кабінет міністрів України підтримав постанову про першочергові кроки щодо стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Уряд схвалив ухвалу "Про підготовку до дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей та їх реінтеграцію".
Згідно з документом, при Донецькій та Луганській ОВА створюються координаційні органи, які проводитимуть підготовку до дій після звільнення тимчасово захоплених територій.
Серед іншого, йдеться про складання плану дій, формування кадрового резерву та матеріально-технічних запасів.
Основними напрямами підготовки є:
- безпека;
- відновлення органів державної влади;
- гуманітарне реагування;
- відновлення інфраструктури;
- медичне реагування та психологічна підтримка;
- соціальний захист;
- економіка;
- інформаційна політика;
- освіта.
"Відповідні плани затверджуватимуться за погодженням з Координаційним штабом з питань окупованих територій", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у звіті аналітиків з американського інституту вивчення війни (ISW) від 11 травня зазначено, що українські військовослужбовці продовжують контрнаступні дії під Бахмутом. Так, Сили оборони України відтіснили окупантів із дільниці траси Т0504 Бахмут-Часів Яр на південному заході Бахмута.
Цього ж дня Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, обурився заявою ООН про бажання завершити війну Росії проти України відповідно до норм міжнародного права. Він зазначив, що Київ погодиться на завершення війни у разі повернення Росією всіх земель, включаючи окуповані у 2014 році.