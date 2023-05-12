Ракета летіла на Єрусалим: Ізраїль знову застосував систему ПРО "Праща Давида"

За інформацією журналістів, перехоплення однієї ракети за допомогою системи ПРО "Праща Давида" коштує близько мільйона доларів.

Ізраїль вдруге останніми днями застосував систему протиракетної оборони "Праща Давида". Установка збила ракету, яка летіла у напрямку Єрусалиму, повідомляють "Новини Ізраїлю".

Зазначається, що ізраїльська армія (ЦАГАЛ) вже вдруге за час операції "Щит та стріла" використала систему ПРО "Праща Давида". Зенітно-ракетний комплекс збив ракету, випущену із сектора Газа у бік Єрусалиму.

"Перехоплення однієї ракети за допомогою "Праща Давида" коштує близько мільйона доларів. За попередніми даними, під Єрусалимом впали дві ракети, ще дві були перехоплені, фрагменти ракети впали на житловий будинок у Бейт-Шемеші", — йдеться у повідомленні.

ЦАГАЛ отримав на озброєння ЗРК "Праща Давида" сім років тому. До травня 2023 року вона використовувалася лише один раз — для перехоплення ракети, випущеної із Сирії.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Ізраїлю 10 травня військові вперше успішно застосували ПРО "Праща Давида". Джерело журналістів розповіло, що по Тель-Авіву терористи "Ісламського джихаду" запустили 3 ракети. Одну із них перехопила нова система ПРО. Інші снаряди впали на відкритій території та в морі.

11 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про загибель керівника ракетної програми палестинського "Ісламського джихаду" Алі Галі внаслідок ізраїльських авіаударів у Секторі Гази.