"Бахмут як на долоні": Пригожин заявив, що ЗСУ скоро оточать місто (відео)

Війська РФ втекли до Берхівського водосховища, якщо туди підійде армія України, до Бахмуту залишиться 500 метрів. Голова ПВК "Вагнер" закликає російське Міноборони не брехати та вибудовувати нові лінії оборони.

Російські кадрові військові провалили захист флангів на Бахмутському напрямку і після цього підрозділи Міноборони РФ втекли, а не тактично відступили. Про це сказав у відеозверненні голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, коментар опублікувала 12 травня його пресслужба в Telegram.

Як приклад він навів успішне витіснення російських загарбників до Берхівського водосховища. "Вагнерівці", за його словами, ведуть операцію в Бахмуті сім місяців — з 8 жовтня 2022 року. Рішення про захід в села Берхівка запустить зворотний процес.

Якщо ЗСУ підійдуть до Берхівського водосховища, вони будуть стояти за 500 метрів від Бахмута

Якщо ЗСУ підійдуть до Берхівського водосховища, вони стоятимуть від Бахмута на відстані 500 метрів і займуть усі тактичні висоти, поскаржився ватажок найманців.

"У противника звільнено дорогу "Часів Яр — Бахмут", яку ми блокували. Противник зуміє скористатися цією дорогою, він зайняв тактичні висоти, з яких Бахмут знаходиться як на долоні. Наступний крок, коли вони зайдуть до Берхівки, це поступове оточення Бахмута", — описав він ситуацію.

Далі він звинувачує голову Міноборони Росії Сергія Шойгу та голову Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова за їхні дії, які призвели до скорочення лав ПВК "Вагнер".

"Нам дають максимум 10% боєприпасів від наших потреб. Прикривати військових вогнем ми не можемо. Не дають озброєння та військову техніку", — продовжив він.

Фланги у Бахмута сипляться: Пригожин просить Міноборони РФ не брехати

За його словами, вночі 13 травня найманці продовжили штурмувати Бахмут і зайняли ще одну багатоповерхівку. До захоплення міста, за його словами, найманцям залишилося взяти лише 20 будівель.

"Але взяття Бахмута Російської Федерації не дає нічого. Фланги сипляться, фронт провалюється. Спроби Міноборони РФ згладити ситуацію в інформполі призведе до глобальної трагедії Росії. Треба негайно припинити брехати. Якщо ви втекли, вибудовуйте нові лінії оборони", — сказав він.

Карта аналітиків Deep State показує, що Силам оборони України вдалося за останню добу відсунути ворожу армію за кілька місць на захід від Бахмута, зокрема, в районі Берхівського водосховища.

Міноборони РФ визнало відступ з позицій на північ від Бахмута. Карта Deep State

Відступ із Бахмута: версія російського Міноборони

Міноборони Росії 12 травня визнало відступ з позицій на північ від Бахмута та заняття рубежу Берхівського водосховища для нібито підвищення стійкості оборони.

Спікер відомства Ігор Конашенков говорив про віддзеркалення атак 4-ми та 200-ми мотострілецькими бригадами, а також екіпажів армійської авіації ЗС РФ. За його оцінками, було "знищено понад 540 військовослужбовців ЗСУ", танки та бронетехніка.

Слова Конашенкова означають фактичний відступ росіян у районі Богданівки. ЗСУ зможуть тепер контролювати дорогу на Часів Яр.

Конашенков також говорив 12 травня про наступ ЗСУ на Соледарському напрямку на Донеччині. Представник міністерства розповів, що українське командування задіяло понад 1 тисячу солдатів, 40 танків та іншу техніку. Окупаційні війська "все відбили".

Бої за Бахмут: що каже командування ЗСУ про втрати росіян?

Спікер Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 12 травня заявив, що минулої доби на Бахмутському напрямку росіяни втратили близько 200 солдатів убитими, ще 244 загарбники були поранені.

Всього було 40 зіткнень, супротивника вдалося виснажити та знекровити. Окупанти втратили три танки, одну БМП, три гаубиці "Мста-Б" та 5 складів з боєприпасами.

"В результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворог розбитий і відкинутий на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра — Бахмут тримається, і наші захисники знищують ворога і місцями женуть його", — зазначив речник.

Череватий наголосив, що жоден дедлайн "вагнерівці" не виконали, Бахмут не захоплений.

Командир українського підрозділу Terra Микола Волохов 11 травня говорив про підтягування резервів ЗС РФ під Бахмут на позиції, які прорвали українські військові.

Українські військові вдало застосовують на околицях Бахмута БПЛА — днями вони підірвали російський танк за допомогою апарату Mavic.