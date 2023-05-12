Жили у підвалі: з найближчого до Бахмута селища евакуювали останню дитину (відео)

За інформацією правоохоронних органів, раніше допомогти сім'ї було неможливо через постійні обстріли з боку РФ. 9-річний Матвій поділився, що вони були змушені постійно перебувати в укритті, оскільки їхній будинок зруйновано.

З прифронтового селища Хромове, яке знаходиться неподалік Бахмута, вивезли останню родину з дитиною. Про це повідомила пресслужба Національної поліції 12 травня.

За інформацією правоохоронних органів, дістатися до будинку сім'ї раніше було практично неможливо через постійні обстріли та близькість фронту. Щойно така можливість з'явилася — було сплановано спецоперацію з порятунку дитини.

Ризикуючи своїм життям, евакуаційні екіпажі почали вивозити 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох місцевих жителів із прифронтового селища біля Бахмута на Донеччині.

"Поліцейський екіпаж "Білий Ангел" разом із бійцями ЗСУ продовжує здійснювати рятувальні рейси і під обстрілами евакуює людей. Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей із підвалів і в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Усі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні будинки зруйновані, комунікації у селищі відсутні", — йдеться у повідомленні.

Будинок Матвія також був зруйнований і він разом із батьками був змушений жити у підвалі. У рідкісні хвилини тиші йому все ж таки вдавалося виходити на вулицю для того, щоб подихати свіжим повітрям, проте це тривало недовго.

Із собою сім'я забрала і домашніх улюбленцiв — кішку Соньку із трьома кошенятами. Завдяки діям українських спецслужб у селищі Хромове не залишилося жодної дитини.

Скільки всього у Хромовому залишається місцевих жителів — невідомо.

Нагадаємо, 12 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ скоро оточать Бахмут. Тому він закликав російське Міністерство оборони перестати брехати та почати вибудовувати нові лінії оборони.

Також 12 травня у ЗСУ розповіли про прориви позицій ЗС РФ під Бахмутом. За словами командира підрозділу Terra Миколи Волохова, окупанти йдуть у ближній бій, щоби українські захисники не використовували великих калібрів.