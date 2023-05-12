Імовірність значного успіху контрнаступу України висока, — президент Чехії

За словами екс-головнокомандувача чеської армії та головного радника генсека НАТО, контрнаступальна операція України може бути пов'язана зі значними втратами, якщо російські сили грамотно діятимуть в обороні. Але у військ РФ достатньо проблем із забезпеченням.

Президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел заявив про високу ймовірність того, що очікуваний контрнаступ України виявиться успішним. Про це повідомляє Sky News.

ЗСУ намагатимуться звільнити свої території від окупантів, водночас він зазначив, що контрнаступальна операція може бути пов'язана зі значними втратами, якщо російські сили грамотно діятимуть в обороні.

У своєму інтерв'ю 12 травня в резиденції в Празькому граді 61-річний президент сказав, що Україні потрібна підтримка для вступу до НАТО і Євросоюзу, але це також тривалий процес, хоча все ж таки переговори про приєднання до ЄС можуть розпочатися вже поточного року.

Україна отримає літаки

Павел, який був головнокомандувачем чеської армії, а також головним військовим радником генсека НАТО у 2015-2018 роках, вважає, що Україні зрештою передадуть західні винищувачі, яких потребує країна.

Він також сказав, що їх не поставили на початку контрнаступу, оскільки в пріоритеті були інші озброєння та боєприпаси.

"Безумовно, є великі надії на успіх українського контрнаступу, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, військовослужбовці досвідчені й в них безперечно немає таких проблем, яких зазнає російська армія", — сказав Павел.

Проблеми військ РФ

За словами Павела, російські сили зіткнулися із серйозними труднощами, що стосуються тилового забезпечення. У військовослужбовців окупаційних військ низький моральний дух, але також не варто чекати на те, що оборона посиплеться.

"Росія встигла підготувати відносно якісну та глибоко ешелоновану оборону на ряді рубежів, яка за ефективного використання може коштувати Україні великих втрат", — пояснив він.

Які території звільнить Україна

За його словами, поки що складно говорити про масштаби територій, які Україна може повернути, оскільки все не завжди йде, згідно з планом.

"Але, гадаю, ймовірність значного успіху українських сил справді висока", — додав чеський президент.

Днями іспанське видання El Mundo склало карту контрнаступу України, яка може за допомогою потрійного удару заволодіти окупантами зненацька.

Також повідомлялося, що британська розвідка назвала зброю, за допомогою якої російські війська планують зупинити контрнаступ ЗСУ.