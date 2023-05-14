Створення коаліції винищувачів: Зеленський назвав одну з цілей закордонних поїздок

На думку українського лідера, успіху в питанні постачання бойової авіації все ж вдасться досягнути.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візитів в інші країни ведуться роботи над створенням коаліції винищувачів для українських Повітряних сил. Про це він сказав 14 травня під час спільної пресконференції з Олафом Шольцом у Берліні.

Нині український президент перебуває у Німеччині, де проводить низку зустрічей. За словами Зеленського, питання створення коаліції літаків буде обговорювати з канцлером Шольцом.

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх", — сказав президент України.

Зеленський також додав, що зараз перевага у небі на російському боці, тому Україні треба стати потужною силою в повітряному просторі. Також Олаф Шольц додав, що Німеччина спрямовує свою підтримку для того, щоб посилити українську спроможність захистити території й змусити РФ піти з території України.

Нагадаємо, 10 травня льотчики ЗСУ заявили, що F-16 дозволили б Повітряним силам діяти за межами систем ППО російських окупантів, бо зараз доводиться діяти на "вістрі ножа".

9 травня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в них проходять дебати щодо можливої передачі Україні винищувачів F-16.