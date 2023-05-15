Великобританія розпочне навчання українських льотчиків на західних літаках вже влітку

Мета, яку ставлять перед собою в британському уряді, є надання базових навичок для льотчиків. Надалі їм буде простіше перейти на західний тип винищувачів.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського у Великобританію було анонсовано про початок навчання українських льотчиків на західних винищувачах. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Великобританія торік навчила 15 000 українських новобранців. У лютому 2023 року премʼєр-міністр Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських льотчиків. Також Британія підтримає зусилля зі створення нових українських Повітряних сил на літаках F-16.

Навчання українських льотчиків почнеться влітку, вони отримують базові знання, що дозволить швидше перейти на західний тип літака.

Додамо, 14 травня президент Володимир Зеленський заявив, що одна з цілей закордонних візитів — це створення коаліції винищувачів для Повітряних сил. Зараз в повітряному просторі, за словами президента, панують російські сили. Українські військові неодноразово наголошували, що зараз вони знаходяться "на вістрі ножа", бо доводиться ризикувати життям під час кожного вильоту.

Нагадаємо, 9 травня премʼєр-міністр Марк Рютте заявив, що в Нідерландах проходять дебати щодо постачання літаків F-16 Україні.

13 травня голова МЗС Дмитро Кулеба провів телефону розмову з Ентоні Блінкеном, в якій обговорювалась необхідність постачання F-16.