Більше зброї та підтримки: Зеленський підбив підсумки турне країнами Європи (відео)

За словами українського лідера, перемогу нашої країни вдалося зробити ближчою. Україна отримала підтримку своєї формули миру, а також вступу до ЄС та НАТО.

Результатом поїздки президента Володимира Зеленського до низки європейських країн стане більша кількість зброї та політичної підтримки для України. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні до нації.

"Три довгі дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений – набагато сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що під час своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великобританії він зустрівся з лідерами цих країн, і Папою Римським Франциском. Також він спостерігав за підготовкою українських бійців та оглянув військову техніку, яку вже використовують чи використовуватимуть Сили оборони України.

"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів дотримуватися української формули. Є більше підтримки для нашого вступу до ЄС, більше розуміння, що вступ України до НАТО буде, він неминучий", – наголосив президент.

Він подякував Італії за допомогу у захисті українського неба та життів людей, Німеччину – за найбільший оборонний пакет із системами ППО IRIS-T, Франції – за нові можливості для наших військових протистояти російському терору та за додаткову техніку, а Британії – за домовленості про навчання українських льотчиків та далекобійні ракети.

Глава держави зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів і він розраховує на підтримку Франції та інших союзників.

"Отже, головні результати за ці дні – нова зброя для України, повага до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою", – резюмував він.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 15 травня провели переговори про створення "коаліції винищувачів".

14 травня президент України прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, у ході яких говорили про допомогу, яку Париж надає Києву, про передачу бойової авіації, а також про вступ до НАТО.