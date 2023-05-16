РФ наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, — командування

За даними спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, у нічному обстрілі України також було задіяно кілька малих ракетних кораблів і фрегатів.

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп ракет, із урахуванням використаних минулої ночі, становить наразі 15 ракет. Про це 16 травня написав речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram.

Назаров зазначив, що водночас кількість кораблів у Чорному й Азовському морях російські окупанти знизили до дев'яти.

"Корабельне угруповання в Чорному й Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до дев'яти одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", — пише речник ОК "Південь".

Він зазначив, що під час атаки в ніч із 15 на 16 травня армія Росії приєднала малий ракетний корабель і фрегат у Чорному морі, а також задіяла малий ракетний корабель в Азовському морі.

"4️ ракети "Калібр", які ворог направив через нашу зону відповідальності вглиб України, були знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною. Інші 5️ також успішно ліквідовані в інших регіонах", — зазначив Назаров.

Нагадаємо, в ніч із 15 на 16 травня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України. За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки постраждали люди, а також були пошкоджені будинки й автомобілі.

Також уранці 16 травня стало відомо, що росіяни запустили в напрямку української столиці максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.