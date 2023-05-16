"Терористи без шансів": Резніков висловився про кількість "Кинджалів", які залишилися в РФ

За словами міністра оборони, Росія вже використала щонайменше сім "Кинджалів" за час війни в Україні. Однак невідомо, скільки насправді ракет було на озброєнні РФ.

Українські бійці ліквідували вже 7 російських гіперзвукових ракет "Кинджал". Однак назвати точну кількість озброєння, що залишилося, в РФ неможливо. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Олексій Резніков відзначив успішну роботу української протиповітряної оборони в ніч із 15 на 16 травня під час чергового нічного обстрілу України.

"Черговий неймовірний успіх українських Повітряних сил! Цієї ночі наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" і 12 інших ракет", — підкреслив міністр.

За його словами, Росія вже використала сім ракет "Кинджал" за час війни в Україні.

Утім, у цих підрахунках не враховуються ракети, що впали на території РФ, не долетіли до місць призначення та муляжі, які за внутрішніми документами російських військ можуть проходити як справжні ракети. Тому назвати точну кількість "Кинджалів", що залишилися, неможливо.

Олексій Резніков підкреслив, що російські терористи не мають шансу здобути перемогу над Україною. Він також зазначив, що проти російської зброї можна й потрібно протистояти за допомогою озброєння західними країнами.

"Дякую нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою", — підкреслив глава українського Міноборони.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 травня в столиці України прозвучала серія вибухів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО. За даними КМВА, в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському й Дарницькому районах міста впали уламки російських ракет.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, всього українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". ППО України перехопило всі повітряні цілі, зокрема БПЛА.