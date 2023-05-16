"Новий рівень абсурду": росіяни заборонили персоналу ЗАЕС спілкуватися на роботі, — Енергоатом

За інформацією представників української НАЕК, окупанти ретельно перевіряють персонал на вході та ускладнюють умови функціонування станції, забороняючи співробітникам навіть дивитися убік.

Персоналу Запорізької атомної електростанції, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ території області, посилили правила роботи та перебування на об'єкті. Про це у вівторок, 16 травня, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За інформацією пресслужби, правила роботи та перебування на об'єкті щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

"Зокрема, після нещодавно запровадженої заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС, російські окупанти вийшли на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження", — повідомляють у НАЕК "Енергоатом".

Також на підприємстві наголосили, що зараз на ЗАЕС все ще продовжує працювати близько 2,5 тисяч співробітників, проте основним підрозділом на станції стала служба охорони. Озброєні окупанти ретельно перевіряють персонал на вході та регулярно ускладнюють умови функціонування станції. Наприклад, атомників змушують проходити на свої робочі місця виключно естакадою.

"Під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС, крім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не лише за межі станції, а й прямо на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися прямо перед собою, повертати голову і навіть просто поглянути убік – суворо заборонено», — вказано у повідомленні.

Причини нових заборон, за інформацією "Енергоатом", прості — росіяни намагаються маскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території найбільшої в Україні атомної станції.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року, за словами головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова, Запорізька атомна електростанція перетворилася з виробника на споживача електрики, оскільки росіяни використовують ЗАЕС як військову базу, зокрема ремонтують на ній військову техніку.

Також нагадаємо, 10 травня стало відомо, що в окупованому Енергодарі Запорізької області російські окупанти запланували вивезти до РФ близько 3000 працівників ЗАЕС, котрі уклали угоди з "Росатомом".