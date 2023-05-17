"Вони здатні боротися": РФ перекидає до Бахмута нові підрозділи, — військовий

За словами снайпера з позивним "Дід", незважаючи на те, що Росія відправляє на Бахмутський напрямок підкріплення у вигляді регулярних підрозділів, ЗСУ мають успіх на даній ділянці фронту.

Росія перекидає до Бахмута, Донецької області, спеціально підготовлені підрозділи своєї регулярної армії, які виявляють високу стійкість і опираються ворожим силам на певних ділянках. Про це сказав заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім", снайпер із позивним "Дідом" в ефірі телемарафону.

"Справді вагнерівці мають частковий успіх у Бахмуті. Вони щодня потроху просуваються вулиця за вулицею. Нашим хлопцям дуже важко, але був локальний контрнаступ, який був зроблений 5-6 днів тому — ми просунулися досить далеко", — сказав він.

Як додав заступник командира тактичного підрозділу, якщо дивитися від крайніх позицій, українські війська перебувають приблизно за два кілометри від останніх вулиць Бахмута.

Проте військовослужбовець попередив, що не слід недооцінювати супротивника, оскільки російські війська почали перекидати до Бахмуту досить професійні підрозділи.

"Р*шисти підганяють нові та нові частини регулярної армії РФ на підкріплення і серед них є тямущі хлопці, або спеціально підготовлені підрозділи. Вони здатні боротися", — сказав він.

Також "Дід" підкреслив, що ворог у Бахмуті бореться з особливою рішучістю, наводячи за приклад випадок, коли він особисто утримував стометрову ділянку протягом двох діб, щоб запобігти оточенню.

Проте, за його словами, українська армія в Бахмуті має перевагу у хорошому оснащенні приладами та зброєю. Проте його підрозділ зіткнувся з необхідністю замінити приціли, які були знищені під час бойових дій, і вони збирають кошти для їх відновлення.

Бахмутський напрямок, Донецька обл.

Нагадаємо, що 16 травня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказали на те, що російські війська продовжують концентрувати наступальні сили на Бахмутському напрямку, незважаючи на можливі ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій для підготовки до контрнаступу Збройних сил України.

Також, за даними британських ЗМІ, на вечір 16 травня українська армія звільнила в Бахмуті територію, яка втричі більша за лондонський аеропорт Гатвік. Війська Росії, за даними українського командування, настають зі східної частини міста.