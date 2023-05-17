Кадровий дефіцит: росіянам не вистачає медиків на тимчасово захоплених територіях, – ЦНС

Через велику кількість поранених лікарень на окупованих територіях повністю перевантажено. Місцевий медичний персонал відмовляється працювати.

Окупаційні сили з Росії стикаються із серйозними труднощами під час надання медичної допомоги своїм пораненим на тимчасово окупованих територіях в Україні. Головна проблема полягає у нестачі кваліфікованих медичних фахівців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву 16 травня.

Вказується, що через велику кількість поранених лікарень на окупованих територіях повністю перевантажено, і лікарів змушують працювати понаднормово.

З метою мотивації медичного персоналу, який відмовляється працювати, намагаються зацікавити їх преміями у розмірі від 20 до 100 тисяч рублів (від 9 тис. до 45 тис. грн. – Ред.).

"Це чергова російська брехня, адже на це немає грошей. Адже росіяни перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій. А ще раніше перестали виплачувати соцпільги", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, що 4 травня в ЦНС заявили, що росіяни почали заводити на окуповані території дедалі більше людей із медичною освітою. Причина у колосальних втратах загарбників.

Ще 23 квітня в ЦНС заявляли, що більшість лікарень на Донеччині обслуговують виключно військових Російської Федерації. Місцеві жителі змушені самі впоратися зі своїми недугами.