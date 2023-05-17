Похитнулися навіть будинки: у Луганську пролунав потужний вибух (фото)

Думки луганчан щодо походження гучних звуків розділилися: хтось вважає, що так відпрацювали БПЛА, а хтось говорить про літак, який перейшов на надзвук.

Увечері 17 травня в окупованому ЗС РФ Луганську пролунали вибухи. Інформація про це з'явилася в місцевому телеграм-каналі "Інцидент Луганськ".

У коментарях до опублікованого поста, в якому написали про гучні звуки, схожі на обстріл артилерії або роботу ракети, почали збиратися свідки.

Вибухи були такої сили, що в будинках із полиць почав падати посуд. Одна з мешканок міста, яка на момент інциденту приймала ванну, розповіла, що під час звуку прильотів затремтів багатоповерховий будинок. А сама жінка злякалася, що її ванна провалиться до сусідів разом із нею.

Думки мешканців міста розділилися. Перша група вважає, що місто було обстріляне.

А друга група коментаторів вірить у те, що над Луганськом пролітав літак, який перейшов на надзвук і цим налякав людей.

Окрім того, містяни вірять у версію російських пропагандистів, які в програмі "60 хвилин" заявили, що обстріл Луганська організували українські військові.

Містян налякали різкі звуки та чорний дим

Також мешканці Луганська припускають, що літак, який вони бачили в небі, ніс ракети для обстрілу міста. Але його нібито вчасно перехопив ударний безпілотник. Результатом роботи БПЛА стали звуки, схожі на вибухи. Загалом таких вибухів за інформацією очевидця було два.

Зауважимо, що окупаційна адміністрація міста офіційно не прокоментувала цей інцидент. Міноборони України та СБУ теж нічого не написали про ситуацію в Луганську.

Окупаційна адміністрація ніяк не прокоментувала інцидент у місті

Зі свого боку, нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі таке:

"Луганськ. Влучання. Система ППО в окупантів не спрацювала", — написав політик.

Після звуків, схожих на обстріл над містом, піднявся стовп чорного диму

Крім того, 15 травня ЗМІ писали про те, що внаслідок вибуху в Луганську був поранений "в.о. голови МВС ЛНР" Ігор Корнет. За даними росЗМІ, вибух стався неподалік від Будинку уряду й будівлі Народної Ради.

А 13 травня росЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.