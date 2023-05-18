РосЗМІ поширюють чутки про те, що ЗС РФ зустрілися з німецькими Leopard на полі бою

Пропагандисти переказали історію члена екіпажу російського танка. Він розповів, що його танк зустрівся у бою з "Леопардом", але не підбив його, оскільки "завадив рельєф місцевості".

Пропагандисти з РФ поширили інформацію про те, що на Донеччині російські танкісти вперше зустрілися в бою з екіпажем Збройних сил України на німецькому танку Leopard, який нібито відступив після першого пострілу в його бік. Зокрема агентство ТАСС 15 травня опублікувало матеріал, у якому наводилися слова якогось російського танкіста з позивним "Тигром", який і розповів про цей епізод.

"Російські танкісти в ДНР вперше зіткнулися у зустрічному бою з екіпажем української армії на німецькому танку Leopard, який відступив після першого ж пострілу в його бік", — йдеться в публікації, після чого низка російських сайтів почали активно розганяти цю тему, посилаючись на ТАСС.

За словами танкіста, 13 травня танк Leopard "вийшов відпрацювати позиції" російських військ, тому бронегрупа висунулася йому назустріч. Російський екіпаж відкрив вогонь по цілі, але не влучив, бо "завадив рельєф місцевості". Після цього Leopard відступив, розповів російський танкіст.

Коментуючи публікації кремлівських пропагандистів оглядачі Defence Express відзначили, що у російські легенди про подвиги екіпажів ЗС РФ важко повірити. Окрім того, що окупантам часто "заважає рельєф місцевості", слід врахувати той факт, що російські журналісти побачили в Україні танки Leopard ще минулого року.

"Так, ще у вересні минулого року російські пропагандисти розповідали про "ротний комплект італійських Leopard 2A4" (нагадаємо, що Італія має на озброєнні C1 Ariete), які нібито помітили "на Андріївській ділянці фронту"", — наголосили українські оглядачі.

Також вони пригадали історію, як у квітні російські ЗМІ розігнали чутки про те, що найманці ПВК "Вагнер" нібито затрофеїли танк Leopard, але не змогли протягнути в тил і були змушені втопити його в болоті. При цьому, як завжди, жодних візуальних підтверджень подібних оповідань не було надано.

Оригінал знімку п'ятирічної давності — з німецького полігону

Раніше повідомлялося, що за словами представника Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергія Череватого, ЗС РФ має ще ресурси для продовження війни в Україні, але для цього противник відправляє на фронт застарілу техніку. Це пов'язано з тим, що росіяни втратили багато бронемашин під час відступу з Харківської області.