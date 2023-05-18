У РФ чоловік погрожував рознести ресторан української кухні "Байрактаром", — росЗМІ

Чоловік зателефонував до закладу і поцікавився, чи справді там готують страви української кухні, а коли дізнався, що страви "слов'янської кухні", пообіцяв стерти ресторан з лиця землі.

У Москві клієнт пообіцяв рознести "Байрактаром" ресторан української кухні Тарас Бульба, який працює від 1999 року. Про це повідомляє SHOT.

"Атакувати "Байрактаром" московський ресторан "Тарас Бульба" пообіцяв незадоволений "клієнт". Він зателефонував і спитав: "У вас українська кухня?". Але у відповідь почув: "слов'янська". За це він пообіцяв стерти з лиця землі харчевню і передрік швидку атаку дроном", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у закладі від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України вже звикли до подібних телефонних дзвінків. До них іноді телефонують українськомовні клієнти і вимагають доставку українських страв, а коли їх просять перейти на російську, то кидають слухавку, або ж знаходяться такі, які вимагають закрити ресторан української кухні в РФ.

Нагадаємо, що на Херсонщині в одному з окупованих населених пунктів працює лікар, якого призначили росіяни. Він лікує людей крапками на тілі та бігає навколо пацієнтів із акордеоном, наче шамани вуду з бубнами.

Раніше в Росії до приватної військової компанії "Вагнер" намагалися завербувати 87-річну бабцю. На День перемоги ветеранка війни замість поздоровлення зі святом отримала "лист щастя" від Пригожина з пропозицією вступити в ряди найманців.