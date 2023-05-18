СБУ викрила клірика УПЦ МП, яка освятила ЗС РФ в Ізюмі під час окупації

У СБУ заявили, що Священнослужитель добровільно підтримав російських окупантів, а також закликав інших місцевих жителів. Він займався дискредитацією українських військових, а також заперечував факт російського вторгнення.

Служба безпеки України викрила священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який освятив російських солдатів під час окупації Ізюму Харківської області. Про це заявили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюму Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що фігурантом справи став клірик однієї з релігійних громад УПЦ на території Ізюмського району. Священнослужитель добровільно підтримав російських окупантів, а також закликав інших місцевих жителів, демонструючи власний приклад. Підозрюваний публічно говорив, що місцева релігійна спільнота підпорядковується Російській православній церкві. Він також написав листа помічникові патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, щоб до регіону надіслали "гуманітарну допомогу".

"Надалі фігурант використав російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїжджали до захопленого на той час Ізюму", — заявили в СБУ.

Повідомляється, що клірик займався дискредитацією українських військових, а також заперечував факт російського вторгнення та героїзував російських військових. За це йому загрожує до 8 років ув'язнення.

"На підставі зібраних доказів клірика повідомлена про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — зазначили в СБУ.

Як пише Telegram-канал "ІЗЮМ | Голос народу", що підозрюваному 36 років. Він є намісником чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері УПЦ МП.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала колишнього міліціонера-корупціонера. За версією слідства, звільнений за хабарі правоохоронець співпрацював із ворожою ФСБ та шпигував за позиціями українських захисників. Завдання спецслужби оцінювалися у 2-5 тисяч гривень.

Ще нагадаємо, що СБУ затримала медсестру з Херсона, яка "зливала" дані про поранених бійців ЗСУ. Після деокупації Херсона медсестра продовжила працювати в медустанові і далі співпрацювала з куратором із ФСБ та шпигувала по місцях базування Сил оборони у місті.