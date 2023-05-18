Не треба покладати всі сподівання на один контрнаступ, — голова місії України при НАТО

За словами Наталії Галібаренко, здатність країни продовжувати контрнаступні операції залежить від міжнародної підтримки.

Україна зараз надсилає західним союзникам сигнали із закликом відмовитися від завищених очікувань щодо контрнаступу і не вважати його чимось вирішальним. Про це в інтерв'ю LRT заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

"Ми зараз говоримо міжнародним партнерам: виявите терпіння, не тисніте надто сильно. Зараз важливіше подумати, що ще можна зробити для того, щоб цей контрнаступ був успішним", — сказала вона.

Галібаренко наголосила, що будь-який контрнаступ, безумовно, націлений на максимальні результати, проте важливо не покладати всі надії на одну-єдину операцію та перебільшувати її значущість.

"Це складна ситуація. Один контрнаступ не може визначити хід усієї війни. Може знадобитися і кілька контрнаступів – ми не розкриваємо цього. Цей контрнаступ буде важливим, але давайте не надмірно на ньому фокусуватимемося, навіть якщо обсяг звільнених територій буде не дуже вражаючим", – сказала голова місії України при НАТО.

Вона нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що наша мета – звільнення всіх окупованих територій, і питання територіальної цілісності не може бути предметом якихось компромісів із Росією.

Крім того, Галібаренко додала, що спроможність нашої країни продовжувати контрнаступні дії залежить від міжнародної підтримки.

Нагадаємо, 18 травня радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що контрнаступ ЗСУ — багатошаровий вид військових дій, і визначатиме цим терміном бої на території України буде місцеве керівництво. Проте інтенсивні битви продовжуються під Бахмутом.

Цього ж дня Олександр Лукашенко назвав дезінформацією заяви про анонсований контрнаступ Збройних сил України. У своєму спічі політик згадав Курську битву, коли радянська сторона успішно дезінформувала супротивника і завдала йому шкоди.