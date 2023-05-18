Рухливість замість броні: в Іспанії презентували новий варіант легкого танка LT105 (відео)

Розробляючи бойову машину компанія GDELS-SBS прагнула об'єднати переваги основного бойового танка при значному зниженні загальної ваги машини.

На виставці в FEINDEF 2023 в Іспанії оборонна компанія General Dynamics European Land Systems – Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) продемонструвала два нові варіанти сімейства гусеничних броньованих машин ASCOD: легкий танк LT105 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину (ARV). Про це повідомив журнал, присвячений питанням оборони EDR Magazine.

Ця платформа знаходиться на озброєнні чотирьох країн — Іспанії, Австрії, Британії та Філіппін. Усього було поставлено понад 1000 машин на платформі ASCOD, йдеться у публікації.

Розробники машини відзначають, що нова модифікація іспанських танків LT105 оснащена сучасною баштою від ізраїльської компанії Elbit Systems, яка оснащена 105-мм гарматою.

На відміну від основних бойових танків (ОБТ), які мають важку броню і велику вагу, така техніка, як LT105 набагато легша і мають велику рухливість.

Танк LT105 від іспанської компанії GDELS-SBS

"Концепція легкого танка, такого як LT105 що представлена GDELS-SBS, прагне об'єднати переваги основного бойового танка при значному зниженні загальної ваги машини. Ця зменшена вага значно підвищує його мобільність, даючи йому змогу більш ефективно переміщатися складною місцевістю і легше транспортувати повітрям або морем", — зазначили оглядачі Army Recognition.

По суті, концепція легкого танка полягає у створенні більш маневреної машини, що легко розгортається без шкоди для вогневої потужності або захисту. Такий баланс характеристик робить легкі танки універсальним засобом сучасної війни, здатним виконувати низку специфічних і стандартних завдань на театрах військових дій, підкреслили експерти.

Презентація танка LT105 (дивитися з 10:50)

Раніше повідомлялося, що президент Еммануель Макрон 15 травня заявив, що Франція надасть Україні танки AMX-10RC та десятки броньованих машин. За його словами, окрім наданої техніки, французька сторона навчатиме українські екіпажі — відповідну підготовку пройде кілька батальйонів ЗСУ.

Для потреб української армії Німеччина надала танки Leopard 1. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, на що здатна німецька техніка, яка розроблялася понад півстоліття тому, з урахуванням того, що українська сторона отримає танки останньої модифікованої версії А5.