Набирають "охоронців": Міноборони РФ придумало спосіб вербування росіян на війну в Україні

Бюджетні установи, які обслуговують житлові будинки, шукають кандидатів на зарплату від 170 до 240 тисяч рублів на місяць. "Охоронцям" обіцяють статус ветерана бойових дій.

Російське військове керівництво придумало новий спосіб найму людей на війну в Україні. Російська служба ВВС знайшла списки оголошень про працевлаштування "охоронцями" за місячну зарплату від 170 до 240 тисяч рублів (78 – 110 тисяч гривень).

Оголошення розміщував московський державний бюджетний заклад (ДБУ) "Жилищник", який обслуговує житлові будинки. Вакансії публікували "Жилищник" Кузьмінок та Рязанського району столиці РФ.

Розмір зарплат сильно перевищує оклади інших фахівців, яких шукає ДБУ, наприклад інженерів. Досвід кандидатів не важливий, але потрібна підготовка до двох місяців, зазначили журналісти.

"Жилищник" району Кузьмінка відзначає зв'язок вакансії з Міноборони РФ

"Охоронцям" обіцяють статус ветерана бойових дій, пільги, виплати на дітей та "збереження основного робочого місця на два роки".

"Жилищник" району Кузьмінка відзначає прямий зв'язок вакансії з Міністерством оборони Росії. "Охоронці" захищатимуть територіальні кордони Росії, отримають статус ветерана бойових дій, пільги, виплати на дітей та збереження основного робочого місця на два роки.

Текст вакансії, який опублікував ДБУ "Жилищник" Рязанського району, не містить згадок про лінію Міноборони РФ. Там чоловікам пропонується попрацювати в "охороні закріпленої території".

Кандидат повинен уміти працювати у команді, бути відповідальним та пунктуальним. У двох оголошеннях вказано той самий контактний номер телефону — людини на ім'я Станіслав.

Журналіст ВВС телефонував за номером і дізнався подробиці роботи "охоронцем". Станіслав одразу зізнався, що йдеться про укладання контракту на службу у "зоні спецоперації".

"Контракт буде з Міністерством оборони, просто для додаткової виплати від міста Москви вас влаштовують на роботу в ДБУ "Жилищник". Ви йдете як би від організації", — пояснив він.

Зарплата виплачується також Міноборони, а уряд Москви виділяє "охоронцю" додаткові виплати.

Кореспондент спитав, чому вакансія контрактника йде як "охоронця". Станіслав відповів, що такі вакансії не можна розміщувати від організації, яка не має відношення до Міністерства оборони.

Зазначимо, що через "часткову" мобілізацію в Росії не вистачає робочих фахівців. У квітні цього року, за даними Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара, близько 35% підприємств зіштовхнулися з дефіцитом працівників.

Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко 17 травня сказав Фокусу, що втрати ЗС РФ в Україні набагато зросли, коли на фронт почали відправляти всіх підряд.