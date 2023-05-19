Помилка на $3 млрд: республіканці звернулися до Байдена щодо допомоги Україні

На думку американських конгресменів, адміністрація Байдена має "надолужити дорогоцінний час", втрачений через бухгалтерську помилку, надавши Україні DPICMS та ATACMS, які потрібні ЗСУ для контрнаступу.

Адміністрація президента США Байдена припустилася бухгалтерської помилки в оцінці військової допомоги Україні, обрахувавшись на 3 мільярди доларів. Про це пише CNN 19 травня із посиланням на представників Конгресу США.

У публікації зазначається, що за даними Пентагону, причиною помилки стало те, що на момент передачі американської зброї ЗСУ було враховано вартість заміни замість вартості відправленої зброї.

Ціна нового озброєння вища, ніж нового, через що кожен пакет військової допомоги США Україні був оцінений вище за реальну вартість.

За словами журналістів, новина про бухгалтерську помилку викликала невдоволення серед представників Республіканської партії у Конгресі США.

Так, голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол та голова Палати представників зі збройних сил Майк Роджерс стверджують, що згаданий прорахунок зменшив обсяг підтримки США, наданої Україні напередодні контрнаступу.

"Ці кошти можна було б використати для додаткових припасів і зброї для майбутнього контрнаступу, замість того, щоб розподіляти кошти на частину фінансового року, що залишилася", — заявили республіканці.

На думку Маккола і Роджерса, адміністрація Байдена має "надолужити цей дорогоцінний втрачений час, використовуючи ці кошти для надання Україні DPICMS та ATACMS". Конгресмени зазначили, що ці види снарядів допоможуть ЗСУ у контрнаступі та досягненні перемоги над РФ.

Нагадаємо, що вперше про можливу помилку у підрахунках вартості військового обладнання, яке США відправили Україні, відхилившись у розрахунках приблизно на 3 мільярди доларів повідомило агентство Reuters 18 травня.

Ми також писали про те, що 17 травня на брифінгу в Одесі ексспецпредставник Держдепартаменту США з України Курт Волкер заявив, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів, які буде надано восени.