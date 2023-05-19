Палали яскраво: бійці ЗСУ спалили одразу три РСЗВ "Град" росіян на Луганщині (відео)

Російські окупанти розмістили техніку на відкритому просторі, і цим шансом скористалися українські артилеристи.

Українські захисники продовжують нищити ворожу техніку на усіх напрямках. Так на Луганщині ЗС РФ втратили три "Гради". Про це повідомляють у телеграм-каналі "Генерал Марсель", який адмініструє військовослужбовець ЗСУ, бригадний генерал Сергій Мельник.

"Українські бійці знищили одразу три установки "Град" на Луганщині", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що російські загарбники розмістили РСЗВ на відкритій місцевості і зосередили їх в одному місці. Бійці Сил оборони не змогли проґавити такий шанс. По ворожій техніці прилетів "полум'яний привіт" від українських артилеристів. "Гради" почали вибухати, як попкорн на сковорідці, а невипущені снаряди — розлітатися в різні боки.

Перехід робочої ворожої техніки у стан металобрухту зафіксували оператори українських дронів.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії. Окупанти щодня відправляють в атаку десятки штурмових груп — поля та околиці міста усіяні тілами російських загарбників.

18 травня Сили оборони прорвали оборону росіян на Бахмутському напрямку і просунулися вперед. Окупанти втратили пів сотні вояків та сотню пораненими. Прорив оборони ворога здійснили бійці 3-ї штурмової бригади разом із бійцями 1-го механізованого батальйону.