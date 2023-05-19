Тепловізійний камуфляж та нові тактики: ЗС РФ адаптуються до війни в Україні, — дослідження

За даними авторів дослідження з RUSI, ЗС РФ застосовують низку модифікацій та тактик, які дозволили знизити "ймовірність ураження керованими ракетами різних ПТРК". Здебільшого така адаптація спрямована на заповнення серйозних недоліків підрозділів РФ.

В останні місяці російські сили здобувають уроки зі своїх військових невдач, стають більш структурованими та координованими. Про це повідомили аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) в опублікованому дослідженні.

Старший науковий співробітник доктор Джек Уотлінг та науковий співробітник Нік Рейнольдс, які провели дослідження, стверджують, що російська піхота змінила тактику і тепер частіше використовує окремі "групи, які виконують певні завдання".

Російські інженерні війська також виявилися одним із найсильніших родів військ РФ, зазначають автори публікації. Ці війська будують "складні перешкоди та польові укріплення по всій лінії фронту".

Йдеться про армовані бетоном траншеї, командні бункери, дротяні загородження, протитанкові рови і мінні поля.

Автори публікації також повідомили, що ЗС РФ використовують тепловізійний камуфляж на своїх транспортних засобах, а також застосовують низку інших модифікацій та тактик, які дозволили знизити "ймовірність ураження керованими ракетами різних ПТРК".

До того ж, зазначають дослідники, російські ППО також продемонстрували "значну ефективність". За словами авторів дослідження, російським військам було складно протистояти новим для себе загрозам, але все ж таки з часом вони почали адаптуватися.

"Здебільшого така адаптація спрямована на поповнення серйозних недоліків російських підрозділів", — зазначили дослідники. Аналітики RUSI зробили висновок про те, що зараз російські війська є складністю для ЗСУ.

Нагадаємо, що, за даними аналітика Шона Белла, інтенсивні обстріли українських міст останнім часом пов'язані з тим, що РФ прагне послабити українську систему ППО та змусити витрачати запаси ракет перед контрнаступом.

Також повідомлялося, що РФ витратила в Україні майже 70% своїх ракет, а відновлення триватиме кілька років.