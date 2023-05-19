У Бахмуті окупанти невдало сходили в наступ на "опорник" українських прикордонників

Російські окупанти спробували наблизитися до позицій українських захисників, але отримали "на горіхи" і накивали п'ятками.

У Бахмуті група російських окупантів пішла на штурм позицій українських прикордонників. Загарбники в черговий раз спробували захопити опорний пункт бійців ДПСУ. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Ще одну спробу штурму прикордонники успішно відбили. Ворожа група піхоти атакувала опорний пункт бійців ДПСУ, обстріляла вогневу точку та спробувала підійти до позицій. Наші захисники відповіли вогнем, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами", — йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, бій тривав недовго. Внаслідок штурму окупанти назавжди втратили двох своїх штурмовиків, ще трьох було тимчасово "виведено з ладу". Решта російських загарбників із штурмової групи, зазнавши втрат, змушені були накивати п'ятками туди, звідки прийшли.

Нагадаємо, що українські захисники у Бахмуті перемолотили піхоту окупантів, які готувалися до штурму. Прикордонники-мінометники застали російських вояків зненацька, упередивши штурм, який ті планували і поцілили у них із міномета.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники у Бахмуті потрапили в оточення окупантів у приватному секторі. Вони вирішили прориватися з оточення із боєм. Для цього застосували нестандартні рішення. Бій був важким і тривав кілька годин.