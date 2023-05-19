ЗСУ вдарили по базуванню 150 окупантів у Маріуполі, ЗС РФ приховують місце "прильоту" (фото, відео)

За словами радника мера Маріуполя, окупанти брешуть про місця вибухів, щоб не допустити коригування та добивання. Окупаційна адміністрація міста стверджує, що вибухи були у районі старого аеропорту.

Увечері у п'ятницю, 19 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи на місці базування від 150 окупантів, яке також використовувалося для встановлення систем ППО. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника, місце "бавовни" встановлено, а про результати буде повідомлено вранці.

"Попередньо — місце базування від 150 окупантів, яке використовувалося для встановлення систем ППО", — зазначив Андрющенко.

Він також написав, що окупанти намагаються ввести в оману щодо місця "прильоту", щоб не допустити коригування та добивання.

Андрющенко також згадав про те, що це марно, оскільки "маріупольські очі та вуха України – найчутливіші", і окремо звернув увагу на віддаленість місця вибуху від найближчого житлового будинку. За його словами, надалі окупанти, ймовірно, перенесуть боєкомплект у підвали будинків та двори.

Вибухи у Маріуполі

Фото та відео опублікував Андрющенко та деякі Telegram-канали.

Місце вибухів у Маріуполі Місце вибухів у Маріуполі Місце вибухів у Маріуполі

Окупаційна адміністрація міста у свою чергу повідомила про вибухи в районі старого аеропорту.

"Кілька вибухів прогриміло в південно-західній частині Маріуполя поблизу старого аеропорту", — сказало джерело з окупаційної влади російського інформагентства ТАРС.

Російські ЗМІ з посиланням на так званих "воєнкорів" також пишуть про "приліт" у районі старого аеропорту і зазначають, що було чотири ракети, і що ніхто не постраждав. За словами автора публікації, поки що складно робити висновки про тип ракет, на місці працюють фахівці з окупаційних військ.

Нагадаємо, що Великобританія підтвердила успішне застосування ракет Storm Shadow українськими військовими. Міністр оборони країни Бен Уоллес відмовився повідомити, коли саме і з якої метою ЗСУ застосовували британські крилаті ракети, проте зазначив, що така зброя є досить потужним інструментом.

Нагадаємо, що за словами британського військового аналітика Шона Белла, завдяки ракетам Storm Shadow будь-який російський солдат, будь-який російський танк на території України перебувають у зоні досяжності цих ракет.