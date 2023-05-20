Невеселий парад до річниці: після "люлів" від ЗСУ окупанти вивозять вцілілу техніку з Маріуполя

В окупованому Маріуполі російські окупанти почали переміщення техніки до Новоазовська, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Після удару по базі окупантів у Маріуполі ввечері 19 травня, російські загарбники кинулися рятувати вціліле військове майно і перевозити його у безпечне місце. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наслідки вчорашньої атаки. Росіяни тягнуть вулицями міста в Новоазовськ. "Тигри" щось трохи назавжди втомились. Шкода, вулицею не везуть тих декількох десятків "хороших русських". Так би файний вийшов парад на святкування Дня окупації", — написав Андрющенко.

Він додав, що зранку 20 травня у місті спостерігалося активне переміщення гвинтокрилів з напряму Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря, а також окупанти запускали ракети та "шахеди" в напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, що 19 травня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи на місці базування російських окупантів, яке також використовувалося для встановлення систем ППО.

Раніше Велика Британія підтвердила успішне застосування ЗСУ ракет Storm Shadow. Міністр оборони країни Бен Воллес відмовився повідомити, коли саме і з якої метою ЗСУ застосовували британські крилаті ракети.