Війська РФ завдали 56 авіаударів по Україі, є жертви серед цивільних, — Генштаб

За інформацією українських військових, за останню добу, крім активності ворожої авіації, мали місце понад 40 обстрілів з РСЗВ. Бахмут і Мар'їнка залишаються найгарячішими точками.

Російські війська протягом доби завдали по Україні 56 авіаударів. Через обстріли є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 травня.

Найбільш запеклі бойові зіткнення продовжуються в районі Бахмута та Мар'їнки. Українська авіація, зокрема, протягом доби завдала вісім ударів по місцях дислокації особового складу та техніки російських військ.

Було уражено чотири райони, де розміщувалася зброя та бронетехніка ЗС РФ, один склад боєприпасів, чотири артилерійські підрозділи, одна система ППО.

З боку окупантів за добу, окрім 56 авіаударів, мали місце понад 40 обстрілів із РСЗВ.

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках впродовж доби було 39 зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках було обстріляно прикордонну територію України. Куп'янському та Лиманському — лише обстріли населених пунктів.

На Бахмутському напрямі, крім безперервних важких боїв за саме місто, війська РФ вели наступ у напрямку Білої Гори. Не було просування в окупаційних військ і на Авдіївському напрямку, де мали місце наступальні спроби у напрямках Новокалинового, Авдіївки та Північного.

Численні атаки на Мар'їнському напрямі ЗСУ відбили. На Шахтарському були безуспішні спроби наступати в районі Новомихайлівки.

У Запорізькій та Херсонській областях окупаційні війська продовжують вести оборону та обстріли населених пунктів.

Нагадаємо, що жителі Бєлгорода РФ вимагають від місцевої влади роздати їм зброю. Місцеві чоловіки заявляють, що якщо роздати їм автомати, то вони зможуть відстояти місто так само, як українці відстояли Київ.

Також повідомлялося, що у ЗСУ допускають виведення військ з Бахмута. Українські бійці, за словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, проводять операцію з оточення росіян у місті. Але тримати там свої підрозділи дедалі небезпечніше.