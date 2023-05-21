Окупанти "виловлюють" мешканців Запорізької області і змушують їх воювати, — ЦНС

Найчастіше чоловіків затримують під приводом порушення комендантської години, встановленої нелегітимною владою. Потім громадян відправляють до польових таборів, куди вже прибули завербовані з РФ ув'язнені.

Російські військові стали затримувати чоловіків на окупованій території Запорізької області й погрозами посилати на поле бою. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти роблять усе, щоб заарештувати якнайбільше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім погрозами мобілізувати їх до лав ЗС РФ.

Найчастіше чоловіків у Запорізькій області заарештовують за порушення комендантської години, встановленої окупаційною адміністрацією.

Після них відправляють до польових таборів, де вже перебувають завезені з Росії ув'язнені, які погодилися воювати.

Засуджені злочинці, випущені з в'язниць, чинять тиск на затриманих, схиляючи їх на службу в окупаційній армії.

Нагадаємо, з минулого року до лав ЗС РФ почали активно набирати ув'язнених із в'язниць. Держдума Російської Федерації навіть ухвалила поправки до законодавства, що дозволяють мобілізувати засуджених громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

Спочатку цим займався ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Вважалося, що він завербував близько 23 тисяч в'язнів. Наразі відбором ув'язнених займається Міністерство оборони РФ. Часто ув'язнені повертаються додому після того, як побувають на війні з Україною.

Так, на Владикавказ повернувся колишній поліцейський Вадим Техов, засуджений на 16 років ув'язнення за вбивство дружини. Він завдав їй 15 ударів ножем.

Техов провів пів року на передовій, і Путін помилував його — одного з тисяч убивць, яких випустили з російських в'язниць і відправили на війну в Україну.

Сестра його колишньої дружини Роксана Засєєва стверджує, що бачила його у Владикавказі, де сталося вбивство. Він ішов по вулиці та їв шаурму.