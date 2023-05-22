Створення "елітного" загону авіації "Шторм" є доказом невдачі РФ у небі, – розвідка Британії

Ймовірно, до підрозділу увійдуть бомбардувальники Су-24, винищувачі-бомбардувальники Су-35 та ескадрилья ударних вертольотів. Льотчикам пропонують високі зарплати.

Ймовірно, РФ створює нове "елітне" ударне авіаційне угруповування під назвою "Шторм" для атак проти України. Про це повідомляється у звіті британської розвідки 22 травня.

Новий підрозділ, вірогідно, матиме на озброєнні щонайменше одну ескадрилью бомбардувальник Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-35, а також ескадрильї ударних вертольотів. В одну ескадрилью входить від 12 до 18 машин. У британській розвідці зазначають, що комбінація різних літаків та гелікоптерів є свідченням того, що першочерговою задачею для "Шторма" будуть наземні атаки.

Також у розвідці із посиланням на російські ЗМІ, "які заслуговують на довіру" пишуть, що Міноборони РФ хоче залучити висококваліфікованих і мотивованих льотчиків. Для цього вони пропонують високу заробітну плату та хочуть повернути на службу авіаторів на пенсії.

Звіт британської розвідки 22 травня Фото: Міноборони Великобританії

У британській розвідці підсумовують, що створення групи підкреслює те, як РФ оцінює свої регулярні Повітряно-космічні сили — вони не виконали свою основну функцію з нанесення авіаударів по українських лініях.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ повідомляли про плани РФ створити елітну ударну авіагрупу "Шторм" для атак України. Однак експерти зазначають, що втілити цю ідею в життя буде непросто.

21 травня у ЗСУ повідомили про успішний удар по штабу російських військ в окупованому Бердянську. Дані щодо втрат ворога уточнюються.