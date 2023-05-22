Блекаут на ЗАЕС: війська РФ поставили станцію на межу світової катастрофи, — "Енергоатом"

За даними держкомпанії, всі дизель-генератори АЕС увімкнулися в автоматичному режимі, а запасу палива залишилося на десять діб. Зворотний відлік розпочався.

У ніч на 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка запитувала Запорізьку АЕС, яка перебувала під окупацією. Таким чином, станція вже всьоме з початку окупації, з 4 березня 2022 року, перейшла в режим блекауту. Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

За даними держкомпанії, відключення сталося о 5:26 ранку.

"Після втрати зовнішнього живлення, життєво необхідного для забезпечення роботи насосів та охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі увімкнулися всі дизель-генератори АЕС", — зазначили в прес-службі, додавши, що запасу палива залишається лише на десять діб.

Якщо ж зовнішнє живлення АЕС не відновиться, може статися аварія із радіаційними наслідками для всього світу, попередили в "Енергоатомі".

Російські окупанти на ЗАЕС не несуть відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, а умови на станції – на межі ядерної та радіаційної аварії. Керівництво Енергоатому закликає зупинити "тероризм Росії", а окупантів — піти за територію станції та міста-супутника Енергодару.

У компанії наполягають на необхідності термінових дій міжнародного співтовариства для виведення російських військ з території захопленої АЕС та подальшої передачі його під повний контроль законного оператора – українського Енергоатому, співробітники якого відновлять необхідні умови для збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки об'єкта.

Нагадаємо, що напередодні в "Енергоатомі" попереджали, що поточні критичні умови на станції загрожують другим Чорнобилем чи Фукусімою.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, Російські війська окопуються та обладнують вогневі точки по периметру Запорізької АЕС.