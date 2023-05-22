Обіцяють великі гроші: ЗС РФ заманюють мешканців Запорізької області на війну

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, містом масово розвішуються оголошення про вакансію охоронців. Обіцяють зарплату 200 тисяч, але є нюанс — службу треба нести у зоні бойових дій.

Російські окупанти почали вигадувати нові способи, як заманити жителів Запорізької області на війну проти України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 22 травня.

За його словами, противник почав затримувати чоловіків на території тимчасово окупованої Запорізької області. Їх кидають рити окопи, після чого відправляють одразу на передову. В якостi мотивації окупанти пропонують високооплачувану "роботу" і це новий спосіб набору людей.

Окремо Іван Федоров нагадав, що на всіх захоплених населених пунктах не діють закони і росіяни використовують людей у власних цілях, не надаючи жодних гарантій безпеки.

"Останнім часом вони почали екстравагантно набирати у свої лави людей. Окупанти масово розміщують оголошення про те, що їм потрібні охоронці із зарплатою в 200 тисяч рублів та досвідом участі у "СВО". При цьому зазначено, що охороняти треба межі окупованих територій. Ми розуміємо, що це передова, це використання наших людей як "гарматного м'яса", — йдеться в повідомленні.

На такі кроки росіяни йдуть через те, що мають серйозні проблеми з особовим складом. Маса позицій противника було знищено за добу 21 травня і вони зазнали втрат. Також у Бердянську було знищено один із штабів, але найскладніша ситуація для них у тимчасово окупованих Токмаку та Молочанську.

"В останні тижні ворог сам обстрілює тимчасово окуповані території. Ми цей сценарій уже бачили на Донеччині. Вони навмисно розганяли паніку та тероризували наших людей. Також ми говорили, що вони мінують нашу критичну інфраструктуру, готуючись до втечі", — підсумував мер Мелітополя.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що окупанти каратимуть перебуванням у підвалах незгодних на депортацію до РФ українців. Надсилати туди громадян вони планують на місяць.

7 травня мер Мелітополя розповідав про масову втечу росіян, які почали переодягатися у цивільний одяг. Крім того, на тлі можливого відступу у місті закрилася російська мережа супермаркетів "Мера".