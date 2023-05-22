Напруга в Перській затоці: іранські катери небезпечно близько підійшли до корабля ВМС США

Вашингтон вирішив посилити військову присутність у Перській затоці після того, як моряки КВІР на початку травня захопили нафтовий танкер у районі Ормузької протоки.

Після того як іранські катери ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) захопив два нафтові танкери в Ормузькій протоці ситуація в Перській затоці загострилася. За інформацією Military Times, 19 травня в районі протоки три іранські швидкохідні катери спільно підійшли на небезпечно близьку відстань до есмінця ВМС США класу "Арлі Берк" USS Paul Hamilton.

Видання пише, що в момент, коли катери КВІР наблизилися до американського військового корабля, на його борту знаходилися командувачі військово-морських сил США, Великобританії та Франції.

"Гвардійці стояли біля розчехлених кулеметів на своїх палубах, а моряки на борту "Пола Гамільтона" стояли біля заряджених гармат, тоді як інші робили фото- та відеозйомку кораблів", — йдеться у матеріалі.

Американський есмінець USS Paul Hamilton

Причини загострення

Про те, що Пентагон вживе заходів щодо посилення безпеки в Перській затоці 12 травня, повідомив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Іран за останні два роки здійснив 15 атак у регіоні на комерційні судна. Останній інцидент стався 3 травня, коли нафтовий танкер Niovi під панамським прапором захопили іранські кораблі під час проходження через Ормузьку протоку.

"Обсяг торгівлі, що проходить через Ормузьку протоку, має вирішальне значення для світової економіки", — сказав він.

Зі свого боку, Іран уже давно з роздратуванням ставиться до американської присутності в регіоні, зазначають оглядачі. Після висловлювань Кірбі офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані виступив із розгорнутою заявою, в якій звинуватив США у "створенні та посиленні нестабільності та відсутності безпеки в регіоні Перської затоки через свою багаторічну інтервенціоністську та деструктивну політику".

Окрім того, іранський дипломат окремо згадав про те, що США "захопили і конфіскували деякі іранські нафтові вантажі в міжнародних водах". Захоплення танкера Suez Rajan з іранською нафтою, що перебуває під санкціями, нібито сталося біля берегів Сінгапуру.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі 15 травня заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю, що з одного боку допоможе ЗС РФ заповнити запаси зброї, а з іншого — загрожуватиме сусідам Тегерана.