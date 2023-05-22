ЗСУ пішли з Бахмута і контролюють лише райони прилеглих доріг, — ISW

За даними аналітиків, можливе захоплення "вагнерівцями" останньої території на заході Бахмута ніяк не вплине на контратаки ЗСУ на півночі чи заході від міста, а також на контроль наземних ліній постачання навколо населеного пункту.

Найманці з ПВК "Вагнер", найімовірніше, захопили західні адмінкордони Бахмута, тоді як українські сили продовжують віддавати пріоритет контратакам на околицях міста. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні за 21 травня.

За повідомленнями представників українського військового командування, ЗСУ контролюють "незначну" частину південного заходу Бахмута в районі дороги T0504 — така інформація слугує тактичним визнанням того, що російські сили захопили частину заходу і північного заходу Бахмута, якщо не весь Бахмут повністю, зазначають військові дослідники.

Ці офіційні повідомлення означають, що українські сили відступили з районів Бахмута, що залишалися під контролем України, за винятком районів, прилеглих до двох доріг, які ведуть до міста.

Геолоковані дані, опубліковані 21 травня, показали, що найманці РФ підняли російський прапор та прапори ПВК "Вагнер" над житловим будинком у найзахіднішій частині Бахмута.

Можливе захоплення Бахмута не заважає постачанню ЗСУ

Карта боїв у Бахмуті

Імовірне захоплення ПВК "Вагнером" останньої території на заході Бахмута ніяк не вплине на українські контратаки на півночі чи заході від міста, а також на контроль наземних ліній постачання навколо Бахмута, зазначають американські військові дослідники.

Для продовження наступальних дій ПВК "Вагнер" і регулярних російських військ, ймовірно, знадобиться додаткове підкріплення для утримання Бахмута та його флангів, у разі продовження операцій в інших напрямках.

Зі свого боку, Українські сили повідомили, що російські війська можуть взяти під контроль усі висотні будинки, які зайняв ворог.

Третя окремо штурмова бригада України 20 травня повідомила, що українські контратаки дозволили розширити позиції на 1750 метрів завширшки та на 700 — углиб у неуточненому районі.

Геолоковане відео показало, що українські захисники завдавали удару росіянам на південь від Кліщіївки (за 7 км від Бахмута), і вели бій з російською 200-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою 14-го армійського корпусу (Північний флот) на північний схід від Богданівки (5 км від Бахмута).

Підрозділи російських регулярні військ, таких як 72-а окрема мотострілецька бригада, безуспішно намагаються повернути втрачені позиції у відповідь на український контрнаступ на флангах Бахмута, що підтверджує попередні оцінки про те, що тактична ініціатива знову за українськими бійцями.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, регулярні сили РФ вели безуспішний наступ на південь від Іванівського (6 км на захід від Бахмута), у напрямку Григорівки та Білої Гори, за 6 і 12 км від Бахмута.

Про невдачі російських військ на флангах також написали прокремлівські блогери.

Генштаб — про становище в Бахмуті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 травня йшлося про те, що на Бахмутському напрямку противник продовжує наступальні дії.

Минулої доби ЗС РФ безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь від Іванівського, велися наступальні дії у напрямах Григорівки, але безуспішно. У районах Бахмута та Івановського мали місце авіаудари. Ворожі обстріли зазнали і такі населені пункти: Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк і Нью-Йорк (Донецька область).

За оцінками ISW, найманці з ПВК "Вагнер" практично вичерпали наявні ресурси, коли вирішили продовжувати бій за місто. Тому регулярні російські війська почали вести атаки з флангів, а група найманців зосередилася в центральній частині міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ залишаються в Бахмуті та виконують важливе завдання. Заяви російської сторони про взяття міста під повний контроль, за його словами, не відповідають дійсності.