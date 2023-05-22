Вибухи у Бєлгородській області: з військової частини надходять "тривожні звістки", – влада (відео)

Через обстріл мешканцям регіону масово надходять SMS із закликом евакуації. Губернатор В'ячеслав Гладков говорить про влучення снарядів у будинки, але радить людям не панікувати.

Бєлгородські чиновники стурбовані ранковим обстрілом регіону. На нараді у губернатора В'ячеслава Гладкова 22 травня доповіли про "тривожні звістки" з військової частини.

"Десять хвилин тому... Є питання, і зараз йде ще. Поки повідомлення по одному будинку надійшло, є тривожні звістки з військової частини", — заявив голова адміністрації прикордонного Грайворона Геннадій Бондарєв.

За даними Гладкова, жителі Бєлгородської області 22 травня масово отримували SMS-розсилки із закликом негайно евакуюватись через обстріл. Представник влади назвав ці повідомлення "інформаційною атакою на Бєлгородську область" з метою викликати паніку через масований обстріл Грайворонського району.

"Ще раз повторю: у Грайворонському районі жоден мирний житель не постраждав, немає ні поранених, ні вбитих", — заспокоїв урядовець мешканців регіону.

Гладков додав, що пропозиція евакуюватися надходила і мешканцям Шебекинського округу від Шебекінської адміністрації.

"Це брехня, цього немає. Погіршення буде поліпшення — ми відразу всю необхідну інформацію надамо", — продовжив він.

Російський губернатор звинуватив ЗСУ в обстрілі Грайворонського міського округу. За його даними, спрацювала система ППО і частина ракети впала на город приватного домоволодіння у селі Антонівка.

Під мінометний обстріл потрапило село Козинка — снаряди впали у три приватних домоволодіння. У селі Гора-Поділ спалахнув склад сіна у фермерському господарстві. У Грайвороні снаряди потрапили на територію автотранспортного підприємства, руйнувань немає. У селі Замостя пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.

Нагадаємо, що 22 травня надходили повідомлення про вибухи та перестрілку на кордоні України та Білгородської області. РосЗМІ стверджували, що був бій збройних сил РФ із нібито ДРГ біля села Дронівка.

Бійцям "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня вдалося просунутися на 10 кілометрів внаслідок вдалого рейду у Бєлгородській області.