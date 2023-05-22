Живлення відновлено: в "Укренерго" розкрили подробиці про пошкодження на ЗАЕС

За інформацією представників компанії, внаслідок нічної атаки було також пошкоджено мережі обленерго у Дніпропетровській області. Українські енергетики змогли відновити потужності для покриття потреб усіх споживачів.

Компанія "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція знову перейшла на живлення від української енергосистеми. Про це у понеділок 22 травня повідомляє пресслужба "Укренерго".

Представники компанії повідомляють, що зараз, незважаючи на ранкову атаку та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати стабільно, а електроенергії, що виробляється, достатньо для покриття потреб усіх споживачів.

За інформацією пресслужби, внаслідок обстрілів з боку окупантів, у Дніпровському регіоні було пошкоджено високовольтні лінії 330-750 кВ, через що було відключено одну з найпотужніших станцій у регіоні, низку підстанцій "Укренерго", а також операторів систем розподілу (обленерго). Нічна атака РФ знеструмила більшість споживачів електроенергії у Запоріжжі.

Внаслідок пошкодження високовольтної лінії ЗАЕС втратила живлення від енергосистеми та працювала від дизельних генераторів. З моменту окупації російські солдати створюють ядерну та радіаційну небезпеку на Запорізькій АЕС уже всьоме. Також, внаслідок нічної атаки було пошкоджено мережі обленерго у Дніпропетровській області.

Наразі енергетики змогли відновити енергопостачання регіону за резервними схемами та повідомляють, що видача потужності на електростанції поступово відновлюється. Для збереження балансу споживачів просять ощадливо витрачати електроенергію у вечірні години з 19:00 до 22:00.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка запитувала Запорізьку АЕС, що знаходиться під окупацією. Станцію було введено в режим блекауту.

Також нагадаємо, днями експерт у галузі атомної енергетики розповів, що російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу і готуються до контрнаступу ЗСУ.