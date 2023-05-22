Більше не кіно: наскільки технології наблизились до фільму "Термінатор" (фото)

Вже зараз є повністю автономні безпілотники, які здатні самостійно знайти і атакувати ціль. Це підіймає питання обмеження чи заборони таких роботів.

Останніми роками у світі фіксується гонка безпілотних автономних систем. Є ймовірність, що через кілька років БПЛА будуть повноцінною бойовою одиницею на полі бою без втручання людей. Про це повідомляється в аналізі Defence 24.

Конвенція про конкретні види звичайної зброї не буде поширюватись на безпілотники, бо спроби ООН винести це на розгляд блокує РФ. А Штати разом з більшістю країн ЄС та Ізраїлем не проявляють бажання обмежувати розвиток технологій.

У виданні зазначають, що війна в Нагорному Карабасі, а тепер і в Україні показує, наскільки близькі армії до впровадження смертельних безпілотників. При цьому не обовʼязково створювати їх з нуля, інколи достатньо просто внести зміни в існуючі технічні рішення.

Пункт керування армії США

Нині попри бурхливий розвиток штучного інтелекту він є доволі неточним. Ще у 2017 році дослідники у Японії прийшли до висновку, що якщо змінити лише 1 піксель, то в 74% випадків нейронна мережа сприймала зображення неправильно. Стелс-бомбардувальник класифікували як собаку, а черепаху як гвинтівку. Зараз є прогрес, проте в умовах бойових дій плутанини буде ще більше.

Проблема з будь-яким обмеженням, як зазначають у виданні, не стільки в обмеженні чогось, а в забезпечені контролю за ним. Як приклад, Китай виступає за введення заборони на використання летальних роботів, проте фактично вони впроваджують передові системи, включно зі зграями БПЛА. Ба більше між 2005 і 2015 роками Китай мав 25% усіх нових патентів ШІ, виданих у військовій сфері в світі. Лідирували Штати з показником 26%.

Вже зараз дрони здатні самостійно виявляти цілі та наводитись на них. Такі розробки є в багатьох країнах світу. Навіть російський дрон "Куб" вміє розпізнавати ціль. А в Ізраїлі є дрон-камікадзе Harop з можливістю атакувати ціль без втручання оператора.

Інтеграцію штучного інтелекту в армію буде тривати і надалі. Прихильники ШІ стверджують, що причина воєнних злочинів в основному це людська злість та мстивість, а машини цього не можуть відчути.

Щоб не повторився сюжет "Термінатору" у світі вже є організації, які виступають за обмеження бойових роботів. Одна з таких Stop Killer Robots, в яку входить понад 180 неурядових організацій. Вони виступають за повну заборону автономних роботів.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ писали, що вчені створили робота під управлінням ШІ, який зможе діяти як людина.

18 травня в ЗСУ показали робота з кулеметом на випробувальному полігоні в Україні.