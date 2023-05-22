"Звільнили" Козинку та увійшли до Грайворону: Deepstate оновив карту Білгородської області

За даними команди DeepState, приблизно 5 кв. км території Білгородської області перейшли в "сіру зону".

22 травня став днем активності та непокою в Білгородській та Брянській областях Росії, де російські добровольці розпочали "звільнення" територій РФ від придушення, накладеного кремлівським режимом Володимира Путіна. Зміни на карті Росії вже зафіксували у команді DeepState.

За даними карти, у деяких районах Білгородської області виявлено "сіру зону", яка становить 4.93 кв км, що викликало тривогу серед місцевих жителів.

"Сіра зона" в Білгородській області

Тепер же в легіоні "Свобода Росії" повідомили, що бійці "Русского добровольческого корпуса" нібито повністю звільнили Козинку Білгородської області. До населеного пункту Грайворон нібито зайшли передові загони.

"Гору-Подол пройдено! Легіон з РДК приступили до штурму н/п Грайворон, Білгородської обл", — додали активісти.

У лавах легіону "Свобода Росії" заявлено про просування добровольців уперед та обіцянку звільнити Росію, відновивши свободу.

Нагадаємо, що 22 травня надходили повідомлення про вибухи та перестрілку на кордоні України та Білгородської області. РосЗМІ стверджували, що був бій збройних сил РФ із нібито ДРГ біля села Дронівка.

Бійцям "Російського Добровольчого корпусу" 22 травня вдалося просунутися на 10 кілометрів внаслідок вдалого рейду у Білгородській області.