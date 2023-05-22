Із жовтими пов'язками: мешканець Бєлгородщини розповів про зустріч із диверсантами (відео)

У медіа розповіли, що в Росії розшукують дві автівки. Водій однієї з них — 71-річний пенсіонер, який намагався евакуюватися та зустрівся з бійцями сил опору.

Правоохоронці розшукують у Бєлгородській області РФ два автомобілі, якими можуть кермувати диверсанти. Про це повідомили 22 травня в російському медіа Baza.

У пості йдеться про сріблястий Geely та білу "Оку". Авто Geely нібито обстріляли та зупинили бійці з жовтими пов’язками. Розшук двох машин авторам контенту підтвердило джерело в поліції.

"Що з водієм і пасажирами — невідомо", — зазначено в публікації про Geely.

Пізніше в Baza проінформували, що автомобіль Geely не викрадали. Власник машини заявив, що вона стоїть у гаражі в селі Козинка в Бєлгородській області.

"Можливо, у розшукуваного автомобіля інші номери або викрадачі підмінили номер", — припустили автори контенту.

Однак, як з’ясувалося, власник Geely все ж пережив зустріч із диверсантами в Бєлгородській області. За даними Baza, 71-річний Микола хотів виїхати разом із дружиною з села Козинка, адже почув вибухи.

За його словами, дорогою він зустрів військових, один із яких нібито вистрілив у машину.

"Машина зупинилася. Чоловіки у військовій формі розмовляли російською мовою та не пустили Миколу далі", — передали автори контенту.

У медіа зазначили, що після інциденту чоловік повернувся додому та поставив Geely в гараж. У пості йдеться, що внаслідок пострілу в автівки пошкоджений бензонасос.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області заявив про запровадження правового режиму контртерористичної операції в регіоні.

Тим часом бійці "РДК" записали відео, в якому заявили про прорив кордону РФ і передали вітання Володимиру Путіну.