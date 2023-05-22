"Забирайте, тільки не бийте": соцмережі вибухнули мемами про події на Бєлгородщині

Творці мемів повідомляють про наступ росіян, шукають приміщення під оренду у Бєлгороді і навіть оголосили набір до Бєлгородської патрульної поліції.

Після проникнення на територію Бєлгородської області бійців добровольчих формувань з Росії та повідомлень про "спецоперації", бойові дії та евакуацію з підривом мостів, які поширюють росЗМІ, українські соцмережі вибухнули мемами на цю тему. Фокус зібрав найцікавіші реакції на події на Бєлгородщині.

Українці потролили російських окупантів, які на захоплених українських територіях першим чином змінювали українські дорожні знаки на російські. Автор мему показав, що жителі Бєлгородщини в очікуванні ЗСУ самі змінюють дороговказівники.

Згадали в мережі і українського президента-втікача Віктора Януковича і його коронне "астанавітєсь". Тут Янукович запасся попкорном і з нетерпінням спостерігає за ситуацією.

Патрульна поліція України оголосила про набір охочих до лав поліції Бєлгородщини, виклавши мем з прапором Бєлгорода, і що туди вже прямують автівки "Нової пошти" і "АТБ".

"Набір до патрульної поліції Білгородщини. Coming soon", — підписали картинку в патрульній поліції.

Деякі українці уявили, як жителі Бєлгородщини, яка колись належала до Слобожанщини, вдяглися в українські національні костюми і з нетерпінням чекають на повернення на історичну Батьківщину.

Творці мемів також показали, як виглядає типовий бєлгородець сьогодні.

Не оминули увагою в мемах і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Автори мему зобразили, як зустрічають жителі Бєлгородської області визволителів — Залужному вручили хліб-сіль на вишитому рушнику.

Спеціально для прихильників експрезидента України Петра Порошенка створили мем, де зобразили його у вигляді сонця, яке зійшло над Бєлгородом сьогодні.

Деякі дописувачі лаконічно прокоментували події у Бєлгородській області від "Києва за 3 дні" до "Бєлгорода за 3 години".

Шеф-кухар Євген Клопотенко створив оголошення про пошук приміщення під оренду в Бєлгороді зі світлом, газом і водою.

"Час повернути українську кухню на законні території", — написав він.

Не змогли творці мемів не висміяти РФ, якій не потрібен Бєлгород і сам регіон.

"Бєлгородцам не потрібен Бєлгород. Забирайте, тільки не бийте", — підписали картинку її автори.

Ну і звичайно українці покепкували з Путіна, якому доповіли, що росіяни вже донаступалися, що почали наступати на Росію.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії". Свій "візит" на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону, щоб з території РФ не могли обстрілювати Україну.

В управлінні МВС Бєлгородської області оголосили план "Едельвейс" через проникнення на територію регіону російських добровольців.